La guinguette des vignerons Irouléguy
La guinguette des vignerons Irouléguy jeudi 13 août 2026.
Irouléguy
La guinguette des vignerons
Table d’orientation du Prieuré Irouléguy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Une idée de sortie originale, entre amis ou en famille. Un évènement ouvert à tous, habitants du Pays basque ou vacanciers de passage, pour découvrir le vignoble autrement !
Programme à suivre.
Consommations sur place de vins et charcuteries payantes. .
Table d’orientation du Prieuré Irouléguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 41 33
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English : La guinguette des vignerons
L’événement La guinguette des vignerons Irouléguy a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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