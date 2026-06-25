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La guinguette des vignerons Irouléguy

La guinguette des vignerons Irouléguy

La guinguette des vignerons Irouléguy jeudi 13 août 2026.

Adresse
Table d'orientation du Prieuré
Ville
64220 Irouléguy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit

Irouléguy

La guinguette des vignerons

Table d’orientation du Prieuré Irouléguy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Une idée de sortie originale, entre amis ou en famille. Un évènement ouvert à tous, habitants du Pays basque ou vacanciers de passage, pour découvrir le vignoble autrement !
Programme à suivre.
Consommations sur place de vins et charcuteries payantes.   .

Table d’orientation du Prieuré Irouléguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 41 33 

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English : La guinguette des vignerons

L’événement La guinguette des vignerons Irouléguy a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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