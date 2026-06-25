Irouléguy

La guinguette des vignerons

Table d’orientation du Prieuré Irouléguy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Une idée de sortie originale, entre amis ou en famille. Un évènement ouvert à tous, habitants du Pays basque ou vacanciers de passage, pour découvrir le vignoble autrement !

Programme à suivre.

Consommations sur place de vins et charcuteries payantes. .

Table d’orientation du Prieuré Irouléguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 41 33

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English : La guinguette des vignerons

L’événement La guinguette des vignerons Irouléguy a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque