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Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy Domaine Amama Irouléguy

jeudi 23 juillet 2026 · Domaine Amama · Irouléguy

Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy Domaine Amama Irouléguy

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Domaine Amama
Adresse
889 route de Menta
Ville
64220 Irouléguy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Irouléguy

Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy

Domaine Amama 889 route de Menta Irouléguy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

18h, visite des vignes.
18h30-20h, dégustation et vente.
19h-21h, restauration et vente au verre.   .

Domaine Amama 889 route de Menta Irouléguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 80 01 28  amama.etxaldea@gmail.com

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English : Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy

L’événement Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy Irouléguy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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