Guinguette du Château Ferran Château Ferran Martillac
vendredi 3 juillet 2026 · Château Ferran · Martillac
Informations pratiques
Martillac
Guinguette du Château Ferran
Château Ferran 15 Route de Lartigue Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
LA DERNIÈRE GUINGUETTE ESTIVALE DE CHÂTEAU FERRAN
Le vendredi 3 juillet dès 19h, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et des plaisirs gourmands au Château Ferran.
Au programme
DJ set toute la soirée
Vins du Château Ferran
Food truck salé (entrée & plat)
Food truck sucré pour terminer la soirée en douceur
Une ambiance guinguette au cœur du vignoble
Et bonne nouvelle après les fortes chaleurs de ces derniers jours, la météo s’annonce idéale pour profiter pleinement d’une belle soirée d’été sous les guirlandes lumineuses.
Réservation par téléphone, par e-mail ou directement via le lien.
Nous avons hâte de vous retrouver pour cette ultime guinguette estivale de la saison ! .
Château Ferran 15 Route de Lartigue Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 62 73 ferran@chateauferran.com
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English : Guinguette du Château Ferran
L’événement Guinguette du Château Ferran Martillac a été mis à jour le 2026-06-23 par Sud Bordeaux Tourisme
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