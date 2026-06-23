Guinguette du Château Ferran Château Ferran Martillac

Informations pratiques

Martillac

Guinguette du Château Ferran

Château Ferran 15 Route de Lartigue Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

LA DERNIÈRE GUINGUETTE ESTIVALE DE CHÂTEAU FERRAN

Le vendredi 3 juillet dès 19h, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et des plaisirs gourmands au Château Ferran.

Au programme

DJ set toute la soirée

Vins du Château Ferran

Food truck salé (entrée & plat)

Food truck sucré pour terminer la soirée en douceur

Une ambiance guinguette au cœur du vignoble

Et bonne nouvelle après les fortes chaleurs de ces derniers jours, la météo s’annonce idéale pour profiter pleinement d’une belle soirée d’été sous les guirlandes lumineuses.

Réservation par téléphone, par e-mail ou directement via le lien.

Nous avons hâte de vous retrouver pour cette ultime guinguette estivale de la saison ! .

Château Ferran 15 Route de Lartigue Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 62 73 ferran@chateauferran.com

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English : Guinguette du Château Ferran

L’événement Guinguette du Château Ferran Martillac a été mis à jour le 2026-06-23 par Sud Bordeaux Tourisme