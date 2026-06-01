Latillé

Guinguette estivale de Latillé

Résidence du Parc Latillé Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Quatrième édition de La Guinguette Estivale de Sillages à Latillé ! Un événement familial d’après-midi en extérieur, où le public peut écouter des concerts tout en profitant d’une petite restauration et de boissons fraiches.

Quatrième édition de La Guinguette Estivale de Sillages à Latillé ! Un événement familial d’après-midi en extérieur, où le public peut écouter des concerts tout en profitant d’une petite restauration et de boissons fraiches. .

Résidence du Parc Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine bonjour@sillages.art

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English : Guinguette estivale de Latillé

The 4th Annual Sillages à Latillé Summer Festival! An afternoon family event held outdoors, where the public can enjoy concerts while savoring light refreshments and cold drinks.

L’événement Guinguette estivale de Latillé Latillé a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou