Tomblaine

Guinguette Estivale Gégé La Bronzette

Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-30 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-01

Pour la 4ème année consécutive, la Plage des deux rives se transforme en espace de détente pour un été rafraîchissant au fil de l’eau.Tout public

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Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

For the 8th consecutive year, Plage des Deux Rives is being transformed into a relaxing spot where visitors can enjoy a refreshing dip in the water.

L’événement Guinguette Estivale Gégé La Bronzette Tomblaine a été mis à jour le 2026-06-13 par DESTINATION NANCY