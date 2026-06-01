Guinguette Estivale Gégé La Bronzette Tomblaine
Guinguette Estivale Gégé La Bronzette Tomblaine vendredi 19 juin 2026.
Tomblaine
Guinguette Estivale Gégé La Bronzette
Tomblaine Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-30 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-01
Pour la 4ème année consécutive, la Plage des deux rives se transforme en espace de détente pour un été rafraîchissant au fil de l’eau.Tout public
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Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
For the 8th consecutive year, Plage des Deux Rives is being transformed into a relaxing spot where visitors can enjoy a refreshing dip in the water.
L’événement Guinguette Estivale Gégé La Bronzette Tomblaine a été mis à jour le 2026-06-13 par DESTINATION NANCY