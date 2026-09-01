Guinguette et concert à Saint-Philbert-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges
samedi 19 septembre 2026 · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
Guinguette et concert à Saint-Philbert-en-Mauges
Saint-Philbert-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le 19 septembre à Saint-Philbert-en-Mauges, vivez une guinguette pleine d’énergie !
Laissez-vous emporter par Gadjé Mundi, qui revisite les musiques tziganes et balkaniques, et par Brother Kawa, duo burlesque et déjanté de théâtre de rue. .
Saint-Philbert-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire cdfspem49@gmail.com
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English :
On September 19 in Saint-Philbert-en-Mauges, come experience a lively open-air dance party!
L’événement Guinguette et concert à Saint-Philbert-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-08-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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