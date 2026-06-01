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Guinguette et fête de la musique Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée

Guinguette et fête de la musique Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue de l'abbaye

Adresse : Abbaye

Ville : 16700 Nanteuil-en-Vallée

Département : Charente

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Nanteuil-en-Vallée

Guinguette et fête de la musique

Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

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Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 97 29 02 

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English :

L’événement Guinguette et fête de la musique Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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