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Initiation au Handpan Moulin sous la Vergne Nanteuil-en-Vallée

Initiation au Handpan Moulin sous la Vergne Nanteuil-en-Vallée dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Moulin sous la Vergne

Adresse : 8 route des Moulins

Ville : 16700 Nanteuil-en-Vallée

Département : Charente

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 120 120 120 Journée entière

Nanteuil-en-Vallée

Initiation au Handpan

Moulin sous la Vergne 8 route des Moulins Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Journée entière

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Au programme: découverte de l’instrument ; toucher et prise en main, base rythmique et mélodique ; improvisation et création.
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Moulin sous la Vergne 8 route des Moulins Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 97 29 02  moulinsouslavergne@gmail.com

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English :

On the program: discovering the instrument; touch and feel, rhythmic and melodic basics; improvisation and creation.

L’événement Initiation au Handpan Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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