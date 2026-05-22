Initiation au Handpan Moulin sous la Vergne Nanteuil-en-Vallée
Initiation au Handpan Moulin sous la Vergne Nanteuil-en-Vallée dimanche 5 juillet 2026.
Nanteuil-en-Vallée
Initiation au Handpan
Moulin sous la Vergne 8 route des Moulins Nanteuil-en-Vallée Charente
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Journée entière
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Au programme: découverte de l’instrument ; toucher et prise en main, base rythmique et mélodique ; improvisation et création.
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Moulin sous la Vergne 8 route des Moulins Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 97 29 02 moulinsouslavergne@gmail.com
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English :
On the program: discovering the instrument; touch and feel, rhythmic and melodic basics; improvisation and creation.
L’événement Initiation au Handpan Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente