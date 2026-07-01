Guinguette et tricot, Recyclerie Les Fourmis Vertes, Landisacq

Informations pratiques

Guinguette et tricot Samedi 18 juillet, 14h00 Recyclerie Les Fourmis Vertes Orne

Prix libre pour les boissons – Initiation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

Recyclerie Les Fourmis Vertes 3 bis rue de Frênes, Landisacq Landisacq 61100 Orne Normandie

Guinguette conviviale pour boire des boissons fraîches maison concoctées par Manon de Tumulte. Et initiation au tricot et au crochet avec Sylvie !