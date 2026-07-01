AGENDA · Landisacq
Guinguette et tricot, Recyclerie Les Fourmis Vertes, Landisacq
samedi 18 juillet 2026 · Recyclerie Les Fourmis Vertes · Landisacq
Informations pratiques
Guinguette et tricot Samedi 18 juillet, 14h00 Recyclerie Les Fourmis Vertes Orne
Prix libre pour les boissons – Initiation gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00
Recyclerie Les Fourmis Vertes 3 bis rue de Frênes, Landisacq Landisacq 61100 Orne Normandie
Guinguette conviviale pour boire des boissons fraîches maison concoctées par Manon de Tumulte. Et initiation au tricot et au crochet avec Sylvie !
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