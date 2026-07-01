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AGENDA · Landisacq

Guinguette et tricot, Recyclerie Les Fourmis Vertes, Landisacq

samedi 18 juillet 2026 · Recyclerie Les Fourmis Vertes · Landisacq

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Recyclerie Les Fourmis Vertes
Adresse
3 bis rue de Frênes, Landisacq
Ville
61100 Landisacq
Département
Orne
Tarif
Prix libre pour les boissons - Initiation gratuite

Guinguette et tricot Samedi 18 juillet, 14h00 Recyclerie Les Fourmis Vertes Orne

Prix libre pour les boissons – Initiation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

Recyclerie Les Fourmis Vertes 3 bis rue de Frênes, Landisacq Landisacq 61100 Orne Normandie
Guinguette conviviale pour boire des boissons fraîches maison concoctées par Manon de Tumulte. Et initiation au tricot et au crochet avec Sylvie !

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