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Guinguette Maison Boyat Feillens

Guinguette Maison Boyat Feillens samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Maison Boyat
Adresse
Grande rue
Ville
01570 Feillens
Département
Ain
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Feillens

Guinguette

Maison Boyat Grande rue Feillens Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Au programme, une soirée dansante où la bonne humeur et la musique vous emporteront sous les étoiles. Buvette, snack et gaufres bressanes sur place.
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Maison Boyat Grande rue Feillens 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 99 81 92  locustelles@orange.fr

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English : Open-Air Café

On the agenda: a dance party where good vibes and music will sweep you away under the stars. Refreshments, snacks, and Bresse-style waffles will be available on site.

L’événement Guinguette Feillens a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux