Guinguette Maison Boyat Feillens
Guinguette Maison Boyat Feillens samedi 11 juillet 2026.
Feillens
Guinguette
Maison Boyat Grande rue Feillens Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Au programme, une soirée dansante où la bonne humeur et la musique vous emporteront sous les étoiles. Buvette, snack et gaufres bressanes sur place.
.
Maison Boyat Grande rue Feillens 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 99 81 92 locustelles@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Open-Air Café
On the agenda: a dance party where good vibes and music will sweep you away under the stars. Refreshments, snacks, and Bresse-style waffles will be available on site.
L’événement Guinguette Feillens a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux