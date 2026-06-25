Guinguette Maison Boyat Feillens

Feillens

Guinguette

Maison Boyat Grande rue Feillens Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Au programme, une soirée dansante où la bonne humeur et la musique vous emporteront sous les étoiles. Buvette, snack et gaufres bressanes sur place.

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Maison Boyat Grande rue Feillens 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 99 81 92 locustelles@orange.fr

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English : Open-Air Café

On the agenda: a dance party where good vibes and music will sweep you away under the stars. Refreshments, snacks, and Bresse-style waffles will be available on site.

L’événement Guinguette Feillens a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux