La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse, Cocanha en concert

Pont de port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le duo Cocanha vient agiter notre rapport au folklore, cette notion culturelle empreinte de tabous. Pour les deux musiciennes Lila Fraysse et Caroline Dufau, les musiques traditionnelles occitanes sont à la source de la création. De fragments et motifs collectés, émanent des mélodies et des textes originaux, dans des jeux de compositions, de transformations et d’adaptations. On y évoquent autant des mémoires subversives occitanes que des luttes actuelles. .

Pont de port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org

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English : Guinguette La Joyeuse, Cocanha en concert

L’événement Guinguette La Joyeuse, Cocanha en concert La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque