Soirée Concert à l’Asinerie Asinerie de Pierretoun La Bastide-Clairence

samedi 8 août 2026 · Asinerie de Pierretoun · La Bastide-Clairence

Informations pratiques

La Bastide-Clairence

Soirée Concert à l’Asinerie

Asinerie de Pierretoun 250 Chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Une fois par mois de juin à septembre, l’asinerie propose des concerts à la ferme dans une ambiance guinguette

Entre amis, collègues, en famille ou seul, venez écouter des morceaux intergénérationnels et savourer une délicieuse planche de charcuterie

Une soirée qui vous dépaysera à coup sûr

Soirée animée par Cosmic Radis, dans une ambiance Pop / Rock

Sur réservation .

Asinerie de Pierretoun 250 Chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 85 02 50

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English : Soirée Concert à l’Asinerie

L’événement Soirée Concert à l’Asinerie La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque