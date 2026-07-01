Soirée Concert à l’Asinerie Asinerie de Pierretoun La Bastide-Clairence
samedi 25 juillet 2026 · Asinerie de Pierretoun · La Bastide-Clairence
Informations pratiques
La Bastide-Clairence
Soirée Concert à l’Asinerie
Asinerie de Pierretoun 250 Chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Une fois par mois de juin à septembre, l’asinerie propose des concerts à la ferme dans une ambiance guinguette
Entre amis, collègues, en famille ou seul, venez écouter des morceaux intergénérationnels et savourer une délicieuse planche de charcuterie
Une soirée qui vous dépaysera à coup sûr
Soirée animée par le Duo acoustique Elo et Franck
Sur réservation .
Asinerie de Pierretoun 250 Chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 85 02 50
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English : Soirée Concert à l’Asinerie
L’événement Soirée Concert à l’Asinerie La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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