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AGENDA · La Bastide-Clairence

Soirée Concert à l’Asinerie Asinerie de Pierretoun La Bastide-Clairence

samedi 25 juillet 2026 · Asinerie de Pierretoun · La Bastide-Clairence

Soirée Concert à l’Asinerie Asinerie de Pierretoun La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Asinerie de Pierretoun
Adresse
250 Chemin de Borde Pierretoun
Ville
64240 La Bastide-Clairence
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

La Bastide-Clairence

Soirée Concert à l’Asinerie

Asinerie de Pierretoun 250 Chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Une fois par mois de juin à septembre, l’asinerie propose des concerts à la ferme dans une ambiance guinguette

Entre amis, collègues, en famille ou seul, venez écouter des morceaux intergénérationnels et savourer une délicieuse planche de charcuterie

Une soirée qui vous dépaysera à coup sûr

Soirée animée par le Duo acoustique Elo et Franck

Sur réservation   .

Asinerie de Pierretoun 250 Chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 85 02 50 

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English : Soirée Concert à l’Asinerie

L’événement Soirée Concert à l’Asinerie La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Pays Basque

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