Guinguette La Joyeuse, EENZEL & RTZ Kolektiboa en concert La Bastide-Clairence vendredi 7 août 2026.

La Bastide-Clairence

Guinguette La Joyeuse, EENZEL & RTZ Kolektiboa en concert

Pont de port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

À travers une écriture sincère et directe, Eenzel aborde les émotions, les parcours de vie et les contradictions de sa génération. Il propose une performance intense et authentique, portée par une forte présence vocale et une énergie brute.

RTZ Kolektiboa est un collectif basque réunissant rap, musique électronique et performance scénique. Le groupe mélange langues, rythmes et influences urbaines. RTZ déploie une énergie collective explosive en communion avec le public. .

Pont de port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org

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English : Guinguette La Joyeuse, EENZEL & RTZ Kolektiboa en concert

L’événement Guinguette La Joyeuse, EENZEL & RTZ Kolektiboa en concert La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque