Guinguette La Joyeuse, ensemble vocal La Gaujosa La Bastide-Clairence
Guinguette La Joyeuse, ensemble vocal La Gaujosa La Bastide-Clairence samedi 11 juillet 2026.
La Bastide-Clairence
Guinguette La Joyeuse, ensemble vocal La Gaujosa
Pont de port La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La guinguette revient pour une nouvelle saison, et pour cette première soirée, venez écouter l’ensemble vocal amateur de Clarenza autour d’un verre ou d’un talo !suivi à 21h, d’ un concert de Rita Rita.
La chanteuse et accordéoniste Rita Macedo se joint à plusieurs musiciens du Parti collectif pour revisiter les musiques populaires brésiliennes. Ensemble, ils vous convient à un bal énergique et festif, entre forró, transe et expérimentation sonore. .
Pont de port La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org
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English : Guinguette La Joyeuse, ensemble vocal La Gaujosa
L’événement Guinguette La Joyeuse, ensemble vocal La Gaujosa La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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