Guinguette La Méric Guinguette La Méric La Brède
Guinguette La Méric Guinguette La Méric La Brède mercredi 13 mai 2026.
La Brède
Guinguette La Méric
Guinguette La Méric 20 Avenue Georges Hébert La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-25
On a quelque chose à vous dire …
La 6ème saison (re)commence mercredi 13 mai.
Un nouveau moment à vivre,
où l’on s’arrête vraiment,
où le temps s’étire sans qu’on y pense,
autour de bons vins bio de la propriété, de produits locaux travaillés avec soin, et de ceux qu’on aime. .
Guinguette La Méric 20 Avenue Georges Hébert La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 64 52 01 lamericguinguette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guinguette La Méric
L’événement Guinguette La Méric La Brède a été mis à jour le 2026-04-28 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à La Brède (Gironde)
- Soirée ROCK’N ROLL ! Salle des fêtes de Montesquieu La Brède 6 juin 2026
- Parc en fête Parc de l’Esperance La Brède 6 juin 2026
- Fête des Vins de La Brède La Brède 3 juillet 2026