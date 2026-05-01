Guinguette La Méric Guinguette La Méric La Brède

La Brède

Guinguette La Méric

Guinguette La Méric 20 Avenue Georges Hébert La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-25

On a quelque chose à vous dire …

La 6ème saison (re)commence mercredi 13 mai.

Un nouveau moment à vivre,

où l’on s’arrête vraiment,

où le temps s’étire sans qu’on y pense,

autour de bons vins bio de la propriété, de produits locaux travaillés avec soin, et de ceux qu’on aime. .

Guinguette La Méric 20 Avenue Georges Hébert La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 64 52 01 lamericguinguette@gmail.com

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English : Guinguette La Méric

L’événement Guinguette La Méric La Brède a été mis à jour le 2026-04-28 par Sud Bordeaux Tourisme