Guinguette La Poulette à Facettes AUX-AUSSAT Aux-Aussat

Informations pratiques

Aux-Aussat

Guinguette La Poulette à Facettes

AUX-AUSSAT 3261 Route de Tillac Aux-Aussat Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Concert de Tom Hartis

Terminez la journée en musique avec Tom Hartis ! À partir de 19h30, retrouvez les plus grands classiques de la pop et du rock revisités lors d’un concert convivial en plein air.

Que vous soyez amateur de reprises incontournables ou simplement à la recherche d’une belle soirée d’été, la Guinguette La Poulette à Facettes vous accueille dans une ambiance festive où il fait bon se retrouver autour d’un repas ou d’un verre.

Sur place restauration, boissons, produits locaux, espace enfants et possibilité de massage.

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AUX-AUSSAT 3261 Route de Tillac Aux-Aussat 32170 Gers Occitanie +33 6 75 15 76 02 lapouleafacettes@outlook.fr

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English :

Tom Hartis Concert

End the day with music featuring Tom Hartis! Starting at 7:30 p.m., enjoy the greatest pop and rock classics reimagined during a lively outdoor concert.

Whether you’re a fan of must-hear covers or simply looking for a lovely summer evening, La Poulette at Facettes welcomes you to a festive atmosphere where it’s great to get together over a meal or a drink.

On site: food, drinks, local products, a kids’ area, and massage services.

L’événement Guinguette La Poulette à Facettes Aux-Aussat a été mis à jour le 2026-07-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65