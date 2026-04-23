Douzens

GUINGUETTE MADE IN DOUZENS

Douzens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

La Guinguette Made in Douzens revient…

Au programme

Un groupe pour vous faire danser toute la soirée.

Des vignerons en grande forme prêts à vous régaler avec Domaine Py, Domaine Regazel, Château Fontenelles, Domaine Sainte Marie des Crozes, Colline de l’hirondelle.

Des tapas de folie signées L’Ail Éclaté et les pépites iodées de À la Marée

Bref, tout ce qu’il faut pour une soirée d’été comme on les aime du bon vin, de la musique, des copains et une ambiance guinguette à tomber.

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Douzens 11700 Aude Occitanie madeindouzens@gmail.com

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English :

The Guinguette Made in Douzens is back?

On the program:

A band to keep you dancing all evening.

Winemakers in top form ready to treat you with Domaine Py, Domaine Regazel, Château Fontenelles, Domaine Sainte Marie des Crozes, Colline de l’hirondelle.

Crazy tapas from L’Ail Éclaté and iodized nuggets from À la Marée

In short, everything you need for a summer evening just the way you like it: good wine, music, friends and a great guinguette atmosphere.

L’événement GUINGUETTE MADE IN DOUZENS Douzens a été mis à jour le 2026-04-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme