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Guinguette Malvalette Malvalette

Guinguette Malvalette Malvalette samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Malvalette

Adresse : Bruailles

Ville : 43210 Malvalette

Département : Haute-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Malvalette

Guinguette

Malvalette Bruailles Malvalette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

2 Groupes de musique avec de la chanson française pop
Las cuerdas pop rock latino
Buvette et ambiance assurée
au menu Jambon à la broche
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Malvalette Bruailles Malvalette 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

2 Music groups with French pop songs
Las cuerdas pop rock latino
Refreshment bar and guaranteed atmosphere
on the menu Spit-roasted ham

L’événement Guinguette Malvalette a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron