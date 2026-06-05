Guinguette Malvalette Malvalette
Guinguette Malvalette Malvalette samedi 4 juillet 2026.
Malvalette
Guinguette
Malvalette Bruailles Malvalette Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
2 Groupes de musique avec de la chanson française pop
Las cuerdas pop rock latino
Buvette et ambiance assurée
au menu Jambon à la broche
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Malvalette Bruailles Malvalette 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
2 Music groups with French pop songs
Las cuerdas pop rock latino
Refreshment bar and guaranteed atmosphere
on the menu Spit-roasted ham
L’événement Guinguette Malvalette a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron