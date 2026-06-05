Guinguette Malvalette Malvalette

Malvalette

Guinguette

Malvalette Bruailles Malvalette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

2 Groupes de musique avec de la chanson française pop

Las cuerdas pop rock latino

Buvette et ambiance assurée

au menu Jambon à la broche

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Malvalette Bruailles Malvalette 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

2 Music groups with French pop songs

Las cuerdas pop rock latino

Refreshment bar and guaranteed atmosphere

on the menu Spit-roasted ham

L’événement Guinguette Malvalette a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron