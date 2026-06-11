Guinguette Montauban-de-Bretagne Rue de Dinan Montauban-de-Bretagne

Montauban-de-Bretagne

Guinguette Montauban-de-Bretagne

Rue de Dinan Camping Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La Ville organise sa guinguette estivale au camping municipal à partir de 19h.

Des soirées conviviales et festives, animées par des associations montalbanaises et des groupes musicaux variés.

Cheetaz , l’explosion funk. C’est un groupe qui mêle groove félin, énergie scénique débridée et esthétique léopard assumée. Le groupe transforme chaque concert en véritable déferlante funk. La buvette et restauration seront assurées par l’association Roazhon Racing team 2RT .

Rue de Dinan Camping Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 42 55

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English :

L’événement Guinguette Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN