GUINGUETTE PAYSANNE Salle polyvalente de Bédouès Bédouès-Cocurès

Informations pratiques

Bédouès-Cocurès

GUINGUETTE PAYSANNE

Salle polyvalente de Bédouès 31 Route du Pont de Montvert Bédouès-Cocurès Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

L’association les Bulbilles vous invite à leur Guinguette paysanne à la salle des fête de Bédouès, repas et concerts.

L’association Les Bulbilles vous invite à sa guinguette paysanne à Bédouès-Cocurès.

Le concept 100% agriculture locale, 100% culture locale et surtout 100% convivialité.

Les productrices et producteurs d’ici (et d’un peu plus loin) vous proposent leurs mets du moment, vous composez vous même votre menu et ensuite vous allez vous régaler sur les grandes tablées installées sous les lampions colorés…Que du bonheur !

Et parce que pas de nature sans culture 3 groupes locaux assureront l’ambiance !

À 18h30 le Petit Duo (Folk-pop-rock et harmonies vocales à faire frémir les poils)

À 20h Last Chance Saloon (Balades blues et histoires de hors la loi à décorner les diables)

À 21h30 Tarn River Jam (Blues Rock Fun and more…)

Pensez à amener votre assiette et vos couverts (zéro vaisselle jetable!). Pas de réservation et nombre limité de repas. .

Salle polyvalente de Bédouès 31 Route du Pont de Montvert Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie lesbulbilles@mailo.com

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English :

The Bulbilles Association invites you to %E0 their Guinguette paysanne %E0 at the B%E9dou%E8s festival hall, featuring meals and concerts.

L’événement GUINGUETTE PAYSANNE Bédouès-Cocurès a été mis à jour le 2026-08-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes