Guinguette Paysanne de l’Eco-Lieu Solaia Ecolieu Solaia Menglon
vendredi 17 juillet 2026 · Ecolieu Solaia · Menglon
Informations pratiques
Menglon
Guinguette Paysanne de l’Eco-Lieu Solaia
Ecolieu Solaia 395 chemin de Vailleu Menglon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Guinguette paysanne: concert, buvette, restauration, snacking sucré et salé et vente directe.
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Ecolieu Solaia 395 chemin de Vailleu Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 49 82 81 linelagorce@gmail.com
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English :
Guinguette paysanne: concerts, refreshments, food, sweet and savoury snacks and direct sales.
L’événement Guinguette Paysanne de l’Eco-Lieu Solaia Menglon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays Diois