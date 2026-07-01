Guinguette Paysanne de l’Eco-Lieu Solaia Ecolieu Solaia Menglon

Informations pratiques

Menglon

Guinguette Paysanne de l’Eco-Lieu Solaia

Ecolieu Solaia 395 chemin de Vailleu Menglon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Guinguette paysanne: concert, buvette, restauration, snacking sucré et salé et vente directe.

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Ecolieu Solaia 395 chemin de Vailleu Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 49 82 81 linelagorce@gmail.com

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English :

Guinguette paysanne: concerts, refreshments, food, sweet and savoury snacks and direct sales.

L’événement Guinguette Paysanne de l’Eco-Lieu Solaia Menglon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays Diois