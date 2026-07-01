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AGENDA · Menglon

GUINGUETTE PAYSANNE SOLAIA Ecolieu Solaia Menglon

vendredi 24 juillet 2026 · Ecolieu Solaia · Menglon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Ecolieu Solaia
Adresse
395 chemin de Vailleu
Ville
26410 Menglon
Département
Drôme
Tarif

Menglon

GUINGUETTE PAYSANNE SOLAIA

Ecolieu Solaia 395 chemin de Vailleu Menglon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-24

Tous les vendredi soir de 18h à 23h
CONCERT / BUVETTE / PIZZA / FRITES / GALETTES / SALADES / GLACES
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Ecolieu Solaia 395 chemin de Vailleu Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 49 82 81  linelagorce@gmail.com

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English :

Every Friday night: 6:00 p.m. 11:00 p.m.
CONCERT / DRINKS / PIZZA / FRENCH FRIES / CRÊPES / SALADS / ICE CREAM

L’événement GUINGUETTE PAYSANNE SOLAIA Menglon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois