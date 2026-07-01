GUINGUETTE PAYSANNE SOLAIA Ecolieu Solaia Menglon
vendredi 24 juillet 2026 · Ecolieu Solaia · Menglon
Informations pratiques
Menglon
GUINGUETTE PAYSANNE SOLAIA
Ecolieu Solaia 395 chemin de Vailleu Menglon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-24
Tous les vendredi soir de 18h à 23h
CONCERT / BUVETTE / PIZZA / FRITES / GALETTES / SALADES / GLACES
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Ecolieu Solaia 395 chemin de Vailleu Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 49 82 81 linelagorce@gmail.com
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English :
Every Friday night: 6:00 p.m. 11:00 p.m.
CONCERT / DRINKS / PIZZA / FRENCH FRIES / CRÊPES / SALADS / ICE CREAM
L’événement GUINGUETTE PAYSANNE SOLAIA Menglon a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Diois