Guinguette Peña au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles

Informations pratiques

Crouseilles

Guinguette Peña au Château de Crouseilles

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Une Peña en rouge et blanc, aux couleurs de nos appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh ! Une ambiance digne des emblématiques férias du Sud-Ouest, au son des cuivres de la banda les Zic-Bilh, et avec la présence des Saveurs Charolaises 64 et Lait Pots d’Vaches , qui sublimeront nos vins rouges et blancs.

Eclipse solaire avec un taux d’obscuration exceptionnel entre 19h30 et 21h ! Demandez vos lunettes à votre arrivée et profitez du spectacle !

Nous espérons vous retrouver nombreux, vêtus de votre plus bel ensemble rouge et blanc ! Des foulards Crouseilles seront disponibles sur place à la vente. .

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.fr

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English : Guinguette Peña au Château de Crouseilles

L’événement Guinguette Peña au Château de Crouseilles Crouseilles a été mis à jour le 2026-08-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran