Guinguette Peña au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles
mercredi 12 août 2026 · Route de Madiran · Crouseilles
Informations pratiques
Crouseilles
Guinguette Peña au Château de Crouseilles
Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Une Peña en rouge et blanc, aux couleurs de nos appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh ! Une ambiance digne des emblématiques férias du Sud-Ouest, au son des cuivres de la banda les Zic-Bilh, et avec la présence des Saveurs Charolaises 64 et Lait Pots d’Vaches , qui sublimeront nos vins rouges et blancs.
Eclipse solaire avec un taux d’obscuration exceptionnel entre 19h30 et 21h ! Demandez vos lunettes à votre arrivée et profitez du spectacle !
Nous espérons vous retrouver nombreux, vêtus de votre plus bel ensemble rouge et blanc ! Des foulards Crouseilles seront disponibles sur place à la vente. .
Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 57 14 info@crouseilles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guinguette Peña au Château de Crouseilles
L’événement Guinguette Peña au Château de Crouseilles Crouseilles a été mis à jour le 2026-08-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran