GUINGUETTE SANS CHICHI Fabrègues
jeudi 30 juillet 2026 · Fabrègues
Informations pratiques
Fabrègues
GUINGUETTE SANS CHICHI
36 Rue du Languedoc Fabrègues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-27 2026-09-26
La guinguette SANS CHICHI . Cet été au Domaine de Mirabeau à Fabrègues !
Enfile tes claquettes à paillettes et viens guincher sous les arbres en goguette!
L’association PAS DE CHICHI souhaite favoriser la culture et le lien social avec l’installation d’une guinguette éphémère
La guinguette SANS CHICHI . Cet été au Domaine de Mirabeau à Fabrègues !
Enfile tes claquettes à paillettes et viens guincher sous les arbres en goguette!
L’association PAS DE CHICHI souhaite favoriser la culture et le lien social avec l’installation d’une guinguette éphémère, en y créant une programmation culturelle de qualité pour que le Domaine de Mirabeau devienne un véritable espace de partage, de rencontres intergénérationnelles, de culture et de convivialité, au cœur de la vie du village.
Viens t’éclater le palais avec une cuisine variée et authentique tout en soutenant l’économie locale.
Crêpes volantes de l’asso Pas de chichi
Pâtés de Nans et Inès, les bergers de Mirabeau
Foods trucks locaux
Vins des Vignes de Cocagne et bières locales de Lodève.
Prévoit un peu de monnaie pour la friperie solidaire, tu trouveras peut être le pantalon de tes rêves !
Sur place la BDthèque de l’asso PAS DE CHICHI! Plus d’une centaine de bandes dessinées à lire en mode posé et chaque soir un artisan à dévoiler !
Entrez libres et joyeux !
30 juillet: Concert de Jazz Manouche Swing’n’Swag
27 août: Bal trad Come chez nous
26 septembre: Programmation en cours
Octobre: date à venir
Pas de réservations Entrée gratuite 19h-23h .
36 Rue du Languedoc Fabrègues 34690 Hérault Occitanie sambabouffonfestival@gmail.com
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English : GUINGUETTE SANS CHICHI
The SANS CHICHI open-air dance hall. It’s at the Domaine de Mirabeau in Fabrègues!
Put on your sequined tap shoes and come dance under the trees for a night out on the town!
The PAS DE CHICHI association aims to promote culture and social connections by setting up a pop-up open-air dance hall.
L’événement GUINGUETTE SANS CHICHI Fabrègues a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Fabrègues (Hérault)
- LGT FESTIVAL Fabrègues 14 août 2026
- Parcours patrimonial « Fabrègues d’antan », Mairie de Fabrègues, Fabrègues 20 septembre 2026