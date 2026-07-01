Parcours patrimonial « Fabrègues d’antan », Mairie de Fabrègues, Fabrègues
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Fabrègues · Fabrègues
Informations pratiques
Parcours patrimonial « Fabrègues d’antan » Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Fabrègues Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fabrègues d’antan – Parcours patrimonial animé
Départ : marché de plein vent, place de la Mairie | 10h – 18h
Partez à la découverte du patrimoine de Fabrègues à travers un parcours jalonné de courtes saynètes improvisées par la Cie ExcèThéâtre, et terminez l’aventure par un quizz au plan de fêtes.
Le matin → Départs en groupe toutes les 30 minutes, de 10h à 12h30, avec les saynètes et quizz à l’arrivée.
L’après-midi → Visite libre, sans les saynètes, avec quizz à l’arrivée.
Mairie de Fabrègues Rue de la mairie, 34690 Fabrègues Fabrègues 34690 Hérault Occitanie
Fabrègues d’antan – Parcours patrimonial animé
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