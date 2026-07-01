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Parcours patrimonial « Fabrègues d’antan », Mairie de Fabrègues, Fabrègues

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Fabrègues · Fabrègues

Parcours patrimonial « Fabrègues d’antan », Mairie de Fabrègues, Fabrègues

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Fabrègues
Adresse
Rue de la mairie, 34690 Fabrègues
Ville
34690 Fabrègues
Département
Hérault
Tarif
Gratuit.

Parcours patrimonial « Fabrègues d’antan » Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Fabrègues Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fabrègues d’antan – Parcours patrimonial animé
Départ : marché de plein vent, place de la Mairie | 10h – 18h
Partez à la découverte du patrimoine de Fabrègues à travers un parcours jalonné de courtes saynètes improvisées par la Cie ExcèThéâtre, et terminez l’aventure par un quizz au plan de fêtes.
Le matin → Départs en groupe toutes les 30 minutes, de 10h à 12h30, avec les saynètes et quizz à l’arrivée.
L’après-midi → Visite libre, sans les saynètes, avec quizz à l’arrivée.

Mairie de Fabrègues Rue de la mairie, 34690 Fabrègues Fabrègues 34690 Hérault Occitanie
Fabrègues d’antan – Parcours patrimonial animé

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