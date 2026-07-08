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Guinguette Sentiers Partagés x Epicerie Traiteur du Hâble Omonville-la-Rogue La Hague

vendredi 10 juillet 2026 · Omonville-la-Rogue · La Hague

Guinguette Sentiers Partagés x Epicerie Traiteur du Hâble Omonville-la-Rogue La Hague

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Omonville-la-Rogue
Adresse
2 Rue de la Jonquiere
Ville
50440 La Hague
Département
Manche
Tarif

La Hague

Guinguette Sentiers Partagés x Epicerie Traiteur du Hâble

Omonville-la-Rogue 2 Rue de la Jonquiere La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Sentiers Partagés organise une guinguette en partenariat avec l’Épicerie traiteur du Hâble. Sur place concerts, grillade, buvette.
Les bénéfices de cet évenement iront à l’association Sentiers Partagés pour aller relever le défi de courir le Tour du Mont Blanc pour la recherche contre la Sclérose en Plaques.   .

Omonville-la-Rogue 2 Rue de la Jonquiere La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 52 96 90 86  mariemorisse@marketingenvol.com

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English : Guinguette Sentiers Partagés x Epicerie Traiteur du Hâble

L’événement Guinguette Sentiers Partagés x Epicerie Traiteur du Hâble La Hague a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cotentin La Hague

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