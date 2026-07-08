Guinguette Sentiers Partagés x Epicerie Traiteur du Hâble Omonville-la-Rogue La Hague
vendredi 10 juillet 2026 · Omonville-la-Rogue · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Guinguette Sentiers Partagés x Epicerie Traiteur du Hâble
Omonville-la-Rogue 2 Rue de la Jonquiere La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Sentiers Partagés organise une guinguette en partenariat avec l’Épicerie traiteur du Hâble. Sur place concerts, grillade, buvette.
Les bénéfices de cet évenement iront à l’association Sentiers Partagés pour aller relever le défi de courir le Tour du Mont Blanc pour la recherche contre la Sclérose en Plaques. .
Omonville-la-Rogue 2 Rue de la Jonquiere La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 52 96 90 86 mariemorisse@marketingenvol.com
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English : Guinguette Sentiers Partagés x Epicerie Traiteur du Hâble
L’événement Guinguette Sentiers Partagés x Epicerie Traiteur du Hâble La Hague a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cotentin La Hague
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