Guinguette rue de la Veille Usine Stiring-Wendel
samedi 29 août 2026 · rue de la Veille Usine · Stiring-Wendel
Informations pratiques
Stiring-Wendel
Guinguette
rue de la Veille Usine Coulée Verte – Stiring-Wendel Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Animation musicale avec l’orchestre Standing et Lucien Girelli, magie avec Régis le magicien, buvette et petite restauration.Tout public
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rue de la Veille Usine Coulée Verte – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 29 32 50
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English :
Live music featuring the Standing Orchestra and Lucien Girelli, a magic show with Régis the Magician, a refreshment stand, and light refreshments.
L’événement Guinguette Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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