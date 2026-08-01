Guinguette rue de la Veille Usine Stiring-Wendel

samedi 29 août 2026 · rue de la Veille Usine · Stiring-Wendel

Informations pratiques

Stiring-Wendel

Guinguette

rue de la Veille Usine Coulée Verte – Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Animation musicale avec l’orchestre Standing et Lucien Girelli, magie avec Régis le magicien, buvette et petite restauration.Tout public

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rue de la Veille Usine Coulée Verte – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 29 32 50

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English :

Live music featuring the Standing Orchestra and Lucien Girelli, a magic show with Régis the Magician, a refreshment stand, and light refreshments.

L’événement Guinguette Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH