Guinguette vigneronne au Mas des Etoiles Pescadoires
Guinguette vigneronne au Mas des Etoiles Pescadoires samedi 13 juin 2026.
Pescadoires
Guinguette vigneronne au Mas des Etoiles
65 impasse du bac Pescadoires Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rêve de vin vous invite à une soirée musique live et brasero !
Rêve de vin vous invite à une soirée musique live et brasero !
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65 impasse du bac Pescadoires 46220 Lot Occitanie +33 9 77 91 34 67
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English :
Rêve de vin invites you to an evening of live music and braziers!
L’événement Guinguette vigneronne au Mas des Etoiles Pescadoires a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot