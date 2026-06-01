Pescadoires

Guinguette vigneronne au Mas des Etoiles

65 impasse du bac Pescadoires Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rêve de vin vous invite à une soirée musique live et brasero !

Rêve de vin vous invite à une soirée musique live et brasero !

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65 impasse du bac Pescadoires 46220 Lot Occitanie +33 9 77 91 34 67

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English :

Rêve de vin invites you to an evening of live music and braziers!

L’événement Guinguette vigneronne au Mas des Etoiles Pescadoires a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot