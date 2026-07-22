Informations pratiques

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Guinguettes d’été à Saint Martin Lars

Espace de loisirs près de l’eglise Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Guiguettes d’été à Saint Martin Lars

Le comité des fêtes vous donne rendez vous… 2 soirées exceptionnelles ! Deux soirées Guinguettes d’été dans un écrin de verdure, notre espace de loisirs.

Vendredi 7 aout 19h/21h Apéro 100% musette avec le maestro Thierry Guitton à l’accordéon. 21h/23h Concert avec La Noce de Vendredi !

Samedi 8 aout: 20h/23h. Ils avaient mis le feu l’an dernier… A la demande générale… Ils reviennent ! Le groupe Good Vibes Band vous fera danser jusqu’au bout de la nu… soirée ! ??

Entrée gratuite, jeux à disposition (palets, cartes, dés, jeux en bois …) structure gonflable gratuite pour les enfants…

restauration sur place (pique nique non autorisé) planches charcut/fromage et frites, glaces, gaufres… Le tout dans une ambiance Guinguette !

En cas de mauvaise météo rdv à la salle polyvalente de Saint-Martin-Lars ! .

Espace de loisirs près de l’eglise Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 53 37 25 cdfstmartinlars@gmail.com

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English :

Summer Cafés in Saint Martin Lars

L’événement Guinguettes d’été à Saint Martin Lars Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud