Guinguettes Sauvages guinguette musique électronique L’île de Mattaincourt Mattaincourt

Mattaincourt

Guinguettes Sauvages guinguette musique électronique

L’île de Mattaincourt 1 rue du Moulin Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 12:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Les Guinguettes Sauvages guinguette musique électronique.

House to Techno DJ Sets au bord de l’eau.

Au programme DJ sets House, Disco, Grooves ensoleillés, Sélections Techno.

Une ambiance pensée pour danser, chiller, boire un verre, jouer, manger un bout passer un bon dimanche.

Jeux en bois et palet breton à disposition.

Foodtruck et boissons locales.

Événement alimenté en autonomie grâce aux panneaux solaires et batteries

Entrée libre.

Animation organisée par Association culturelle Mira, La Roue-Libre.Tout public

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L’île de Mattaincourt 1 rue du Moulin Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 60 02 24 79 contact@miraenrouelibre.fr

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English :

Les Guinguettes Sauvages electronic music guinguette.

House to Techno DJ Sets by the water.

On the program: House and Disco DJ sets, sunny grooves and Techno selections.

An atmosphere designed for: dancing, chilling out, having a drink, playing games, grabbing a bite to eat and enjoying a good Sunday.

Wooden games and Breton shuffleboard available.

Foodtruck and local drinks.

Self-sufficient event powered by solar panels and batteries

Free admission.

Organized by Association culturelle Mira, La Roue-Libre.

L’événement Guinguettes Sauvages guinguette musique électronique Mattaincourt a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MIRECOURT