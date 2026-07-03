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AGENDA · Montazels

GUITARE EN PIRENEUS Montazels

dimanche 30 août 2026 · Montazels

GUITARE EN PIRENEUS Montazels

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Avenue de la gare
Ville
11190 Montazels
Département
Aude
Tarif

Montazels

GUITARE EN PIRENEUS

Avenue de la gare Montazels Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Tous les artistes
Participation libre
  .

Avenue de la gare Montazels 11190 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96 

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English :

International Guitar Festival 6th Edition
All Artists
Free admission

L’événement GUITARE EN PIRENEUS Montazels a été mis à jour le 2026-07-03 par

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