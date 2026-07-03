Informations pratiques

Montazels

GUITARE EN PIRENEUS

Avenue de la gare Montazels Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Rencontre Internationale de guitare 6ème édition

Tous les artistes

Participation libre

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Avenue de la gare Montazels 11190 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96

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English :

International Guitar Festival 6th Edition

All Artists

Free admission

L’événement GUITARE EN PIRENEUS Montazels a été mis à jour le 2026-07-03 par