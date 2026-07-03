AGENDA · Montazels
GUITARE EN PIRENEUS Montazels
dimanche 30 août 2026 · Montazels
Informations pratiques
Montazels
GUITARE EN PIRENEUS
Avenue de la gare Montazels Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Rencontre Internationale de guitare 6ème édition
Tous les artistes
Participation libre
.
Avenue de la gare Montazels 11190 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96
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English :
International Guitar Festival 6th Edition
All Artists
Free admission
L’événement GUITARE EN PIRENEUS Montazels a été mis à jour le 2026-07-03 par