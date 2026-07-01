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AGENDA · Montazels

Visite guidée de la chapellerie MontCapel, Chapellerie MontCapel, Montazels

samedi 19 septembre 2026 · Chapellerie MontCapel · Montazels

Visite guidée de la chapellerie MontCapel, Chapellerie MontCapel, Montazels

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapellerie MontCapel
Adresse
Avenue de la gare, 11190 Montazels
Ville
11190 Montazels
Département
Aude
Tarif
Tarif préférentiel. Limité à 25 personnes.

Visite guidée de la chapellerie MontCapel 19 et 20 septembre Chapellerie MontCapel Aude

Tarif préférentiel. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite de la dernière chapellerie de France fabriquant des chapeaux en laine de mouton, de la matière première au chapeau fini.
Une occasion rare de découvrir un savoir-faire artisanal complet, transmis au fil des générations.

Chapellerie MontCapel Avenue de la gare, 11190 Montazels Montazels 11190 Aude Occitanie 06 75 46 62 88 http://capelartassociation.wixsite.com Dernière chapellerie de la haute vallée de l’Aude qui fabrique le chapeau en feutre de laine de A à Z Parking avenue de la Gare devant la chapellerie
Bus 402 (Quillan-Carcassonne) – Arrêt Gare de Montazels
Visite de la dernière chapellerie qui, en France, fabrique le chapeau en laine de mouton de la matière première au chapeau fini.

©Claude Caux