Visite guidée de la chapellerie MontCapel, Chapellerie MontCapel, Montazels

Informations pratiques

Visite guidée de la chapellerie MontCapel 19 et 20 septembre Chapellerie MontCapel Aude

Tarif préférentiel. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite de la dernière chapellerie de France fabriquant des chapeaux en laine de mouton, de la matière première au chapeau fini.

Une occasion rare de découvrir un savoir-faire artisanal complet, transmis au fil des générations.

Chapellerie MontCapel Avenue de la gare, 11190 Montazels Montazels 11190 Aude Occitanie 06 75 46 62 88 http://capelartassociation.wixsite.com Dernière chapellerie de la haute vallée de l’Aude qui fabrique le chapeau en feutre de laine de A à Z Parking avenue de la Gare devant la chapellerie

Bus 402 (Quillan-Carcassonne) – Arrêt Gare de Montazels

Visite de la dernière chapellerie qui, en France, fabrique le chapeau en laine de mouton de la matière première au chapeau fini.

©Claude Caux