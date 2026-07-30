Informations pratiques

Montazels

JEP 2026 CHAPELLERIE MONTCAPEL

Avenue de la Gare Montazels Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite de la dernière chapellerie de France fabriquant des chapeaux en laine de mouton, de la matière première au chapeau fini.

Une occasion rare de découvrir un savoir-faire artisanal complet, transmis au fil des générations.

Tarif préférentiel. Limité à 25 personnes

.

Avenue de la Gare Montazels 11190 Aude Occitanie +33 4 68 20 23 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of France’s last remaining hat workshop that crafts hats from sheep’s wool, from raw material to finished hat.

A rare opportunity to discover a complete range of artisanal skills, passed down through generations.

Special rate. Limited to 25 people

L’événement JEP 2026 CHAPELLERIE MONTCAPEL Montazels a été mis à jour le 2026-07-30 par