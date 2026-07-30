JEP 2026 CHAPELLERIE MONTCAPEL Montazels
dimanche 20 septembre 2026 · Montazels
Informations pratiques
Montazels
JEP 2026 CHAPELLERIE MONTCAPEL
Avenue de la Gare Montazels Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite de la dernière chapellerie de France fabriquant des chapeaux en laine de mouton, de la matière première au chapeau fini.
Une occasion rare de découvrir un savoir-faire artisanal complet, transmis au fil des générations.
Tarif préférentiel. Limité à 25 personnes
.
Avenue de la Gare Montazels 11190 Aude Occitanie +33 4 68 20 23 55
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English :
Tour of France’s last remaining hat workshop that crafts hats from sheep’s wool, from raw material to finished hat.
A rare opportunity to discover a complete range of artisanal skills, passed down through generations.
Special rate. Limited to 25 people
L’événement JEP 2026 CHAPELLERIE MONTCAPEL Montazels a été mis à jour le 2026-07-30 par
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