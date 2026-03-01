« Guitarissimo », la guitare à l’honneur à Montreuil Conservatoire Pina Bausch de Montreuil Montreuil

Aujourd’hui le refus de conquérir un public par une écriture musicale délibérément simple n’est plus une condition sine qua non pour l’intégrité d’un compositeur ou d’une compositrice d’aujourd’hui. La musique du XXIe siècle se veut diversifiée et libérée de toute contrainte artistique. En même temps le public est plus ouvert que jamais, capable d’apprécier la musique sous toutes ses formes.

Le projet « Guitarissimo » réunit cinq artistes, qui ont déjà fait leur preuves et qui participent toujours à l’évolution de cette musique d’aujourd’hui. Bruno Camhaji, qui a joué récemment la monumentale Séquenza XI de Luciano Bério, Caroline Delume par ses nombreuses créations, souvent écrites pour elle et qui combinent les instruments modernes avec ceux de l’époque, le duo Estelle Lallement et Filipe Marques, meilleurs ambassadeurs à la guitare de la musique de Helmut Lachenmann et Wim Hoogewerf, guitariste d’origine néerlandais, qui explore depuis longtemps l’univers microtonale grâce aux instruments spécialement fabriqués pour lui.

Le programme montre comment la guitare a son rôle à jouer dans ce développement musical. Georg Friedrich Haas, compositeur allemand, joué par les grands orchestres sur toute la planète, emploie quatre guitares comme illustration sonore de sa langage musicale. Edmundo Vasquez, Chilien en France, fait rimer l’histoire folklorique de son pays avec la musique savante européenne. Laurent Martin nous offre une musique facile à jouer par l’utilisation exhaustive des cordes à vide, pédagogique certes, mais d’une complexité inattendue. L’orchestre de guitares, formé par les élèves du conservatoire de Montreuil, dirigé par Bruno Camhaji, se range sur neuf pupitres séparés, tous accordés différemment, suggérant ainsi un énorme carillon à 54 cloches étincelantes. Roberto Sierra, disciple de Ligeti, montre comment deux guitares peuvent se transformer en un seul instrument dans lequel les cycles rythmiques se superposent de manière aussi magique que fascinante. Un concert qui termine en fête avec Chimurenga du compositeur/musicologue irlandais Dave Flynn. ‘Some kind of weird jazz music from Zimbabwe.. Musique protestataire, musique de libération. Là il y a toute l’Afrique qui nous parle !

« Guitarissimo » célèbre le départ de Wim Hoogewerf au Conservatoire Pina Bausch de Montreuil après une carrière pédagogique de presque 35 ans.

Un choix d’œuvres du XXIème siècle pour guitares, variées et contrastées.

Le dimanche 29 mars 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Conservatoire Pina Bausch de Montreuil 13, avenue de la Résitance 93100 Montreuil

+33183745790 conservatoire.montreuil@est-ensemble.fr



