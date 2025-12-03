GUNS N’ ROSES – WORLD TOUR 2026 – GUNS N’ ROSES – ACCOR ARENA Paris

GUNS N’ ROSES – WORLD TOUR 2026 – GUNS N’ ROSES Début : 2026-07-01 à 19:00. Tarif : – euros.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets : Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le Jeudi 27 novembre de 09h00 à 18h00.Le nombre de place est limité à 8 par commande.Guns N’ Roses demeure à ce jour le groupe de rock américain le plus dynamique, dangereux et emblématique de l’histoire. Ancré dans la culture populaire, leur opus légendaire de 1987, Appetite For Destruction, certifié diamant, s’impose comme « l’album débutant le plus vendu de tous les temps aux États-Unis » et comme « le 11? album le plus vendu de l’histoire aux États-Unis ». À la suite de sa sortie, Guns N’ Roses a secoué le monde avec le doublé des Use Your Illusion I et Use Your Illusion II, certifiés chacun plus de sept fois platine, et occupant les deux premières places du classement Billboard Top 200 Albums dès leur arrivée. Avec un total de 100 millions d’albums vendus à ce jour, leur catalogue comprend également G N’ R Lies (5× platin e), The Spaghetti Incident? (platine), Greatest Hits (5× platine), et Chinese Democracy (plus de 6 millions d’exemplaires vendus dans le monde). Sans compter qu’ils figurent parmi les groupes de rock les plus écoutés au monde, avec une moyenne de 27 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, et qu’en mai 2024 ils ont été intronisés au Grammy Hall of Fame pour leur premier album de 1987, Appetite for Destruction.Sur scène, les concerts légendaires de plus de trois heures de Guns N’ Roses regroupent les titres préférés des fans ainsi que des pépites ressorties de leur ancien répertoire, laissant un public passionné totalement sidéré. Leur gigantesque tournée mondiale de 2024 a vendu 1,3 million de billets à travers le monde et a marqué la plus grande tournée du groupe à ce jour. Constituée de performances acclamées dans des stades comme dans des arenas, elle comprenait notamment des têtes d’affiche à Glastonbury et à Hyde Park à Londres, tandis que la partie nord-américaine incluait des concerts à guichets fermés dans des lieux historiques tels que le Hollywood Bowl et le MetLife Stadium dans le New Jersey, ainsi qu’une performance en co-tête d’affiche au Power Trip à Indio, Californie, aux côtés d’AC/DC et Metallica. Leur précédente tournée mondiale, Not In This Lifetime…, s’est par ailleurs classée comme la « quatrième tournée de concerts la plus rentable de tous les temps », avec plus de 5 millions de billets vendus, incluant une tête d’affiche à Coachella. Leur immense tournée 2025 a vu le groupe se produire dans des stades et des arenas en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine tout au long de l’année.Guns N’ Roses est composé d’Axl Rose (chant, claviers), Duff McKagan (basse), Slash (guitare lead), Dizzy Reed (clavier), Richard Fortus (guitare rythmique), Isaac Carpenter (batterie) et Melissa Reese (clavier).

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75