GUS ILLUSIONNISTE – LE SPOT – MACON Macon

GUS ILLUSIONNISTE Début : 2026-03-11 à 20:00. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : GUS ILLUSIONNISTEAvec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand ! Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne. Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin, avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement GIVRÉ !

LE SPOT – MACON Avenue Pierre Beregovoy 71000 Macon 71