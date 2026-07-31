Informations pratiques

Saint-Guyomard

Gwengolo rando

Salle des associations Saint-Guyomard Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:30:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Pour la 3ème année, l’Association de Jumelage d’Amitiés Saint-Guyomard (JASG) propose sa Randonnée Gourmande de Septembre , la Gwengolo Rando. Cette randonnée gourmande de 13 km, mêle nature, patrimoine et saveurs locales.

Au fil du parcours, les participants découvriront la diversité des paysages (sous-bois, vallons, chemins creux, rivière), ainsi que le patrimoine bâti et mégalithique de la commune fontaines, château, dolmen… La balade sera ponctuée de haltes gourmandes apéritif, entrée, plat, dessert et café dans une ambiance conviviale.

Départs entre 10h30 et midi.

Une sortie idéale pour découvrir le charmant bourg de Saint-Guyomard et son environnement.

Pour réserver, c’est ici https://www.helloasso.com/associations/jumelage-d-amities-saint-guyomard/evenements/gwengolo-rando-2 .

Salle des associations Saint-Guyomard 56460 Morbihan Bretagne +33 6 18 03 27 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Gwengolo rando Saint-Guyomard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande