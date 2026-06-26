Merry-Sec

Gym d’entretien des Estivades en Forterre

Salle des fêtes Merry-Sec Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-27 11:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Gym d’entretien des Estivades en Forterre.

Les lundis matin du 6 juillet au 24 août salle des fêtes de Taingy cours assuré par Corinne R.

Les jeudis matin du 9 juillet au 27 août salle des fêtes de Merry-Sec cours proposé avec STPF.

De 10h à 11h cours gratuit ouvert à tous. .

Salle des fêtes Merry-Sec 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 mairie-merry-sec@wanadoo.fr

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English : Gym d’entretien des Estivades en Forterre

L’événement Gym d’entretien des Estivades en Forterre Merry-Sec a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !