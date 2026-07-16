Gym douce, Gymnase Joliot-Curie, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Gym douce Mercredi 29 juillet, 10h15 Gymnase Joliot-Curie Seine-Maritime

Gratuit – Seniors. Rendez-vous devant le gymnase Curie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T10:15:00+02:00 – 2026-07-29T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T10:15:00+02:00 – 2026-07-29T11:00:00+02:00

Gymnase Joliot-Curie Rue Georges-Guynemer, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]

Travail de différents exercices permettant un maintien du tonus musculaire, de l’équilibre, de la mémoire et de la coordination.