AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Gym douce, Gymnase Joliot-Curie, Saint-Étienne-du-Rouvray
mercredi 29 juillet 2026 · Gymnase Joliot-Curie · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Gym douce Mercredi 29 juillet, 10h15 Gymnase Joliot-Curie Seine-Maritime
Gratuit – Seniors. Rendez-vous devant le gymnase Curie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T10:15:00+02:00 – 2026-07-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T10:15:00+02:00 – 2026-07-29T11:00:00+02:00
Gymnase Joliot-Curie Rue Georges-Guynemer, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Travail de différents exercices permettant un maintien du tonus musculaire, de l’équilibre, de la mémoire et de la coordination.
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