UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grande-Synthe

GYM DOUCE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe

mardi 22 septembre 2026 · Maison de quartier du Courghain · Grande-Synthe

GYM DOUCE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier du Courghain
Adresse
59760
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord

GYM DOUCE Mardi 22 septembre, 10h30 Maison de quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:30:00+02:00 – 2026-09-22T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T10:30:00+02:00 – 2026-09-22T11:30:00+02:00

Maison de quartier du Courghain.

Vous propose une séance de gym douce.

La gym douce présente en effet l’avantage de mettre en mouvement votre corps, stimuler vos muscles et mobiliser vos articulations mais tout en douceur.

Maison de quartier du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Maison de quartier du Courghain Vous propose une séance de gym douce.La gym douce présente en effet l’avantage de mettre en mouvement votre corps, stimuler vos muscles et mobiliser vos articulation…

À voir aussi à Grande-Synthe (Nord)