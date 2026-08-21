GYM DOUCE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe
mardi 22 septembre 2026 · Maison de quartier du Courghain · Grande-Synthe
Informations pratiques
GYM DOUCE Mardi 22 septembre, 10h30 Maison de quartier du Courghain Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:30:00+02:00 – 2026-09-22T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T10:30:00+02:00 – 2026-09-22T11:30:00+02:00
Maison de quartier du Courghain.
Vous propose une séance de gym douce.
La gym douce présente en effet l’avantage de mettre en mouvement votre corps, stimuler vos muscles et mobiliser vos articulations mais tout en douceur.
Maison de quartier du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Maison de quartier du Courghain Vous propose une séance de gym douce.La gym douce présente en effet l’avantage de mettre en mouvement votre corps, stimuler vos muscles et mobiliser vos articulation…
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