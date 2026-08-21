GYM DOUCE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

Informations pratiques

GYM DOUCE Jeudi 17 septembre, 15h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T15:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T15:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00

La gym douce est une activité physique légère et accessible à tous, qui vise à entretenir le corps sans brusquer les articulations ni provoquer de fatigue excessive. Elle combine des mouvements lents, étirements, exercices de respiration et parfois de relaxation.

Renseignements au 03.28.59.97.20

Inscriptions à l’accueil

Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

gym douce pour tout âge