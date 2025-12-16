Gym douce Mialet
Gym douce Mialet mardi 16 décembre 2025.
Mialet
Gym douce
Espace Lamande Bougeault salle des fêtes Mialet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 09:30:00
fin : 2026-04-07 10:30:00
Date(s) :
2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28
Vous êtes accompagné par Bernard Taillardat de l’association Kalodos.
5€ / heure .
Espace Lamande Bougeault salle des fêtes Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 47 07 59
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English : Gym douce
L’événement Gym douce Mialet a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère
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