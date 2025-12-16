Mialet

Gym douce

Espace Lamande Bougeault salle des fêtes Mialet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 09:30:00

fin : 2026-04-07 10:30:00

Date(s) :

2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Vous êtes accompagné par Bernard Taillardat de l’association Kalodos.

5€ / heure .

Espace Lamande Bougeault salle des fêtes Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 47 07 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gym douce

L’événement Gym douce Mialet a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère