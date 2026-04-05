Marché des Producteurs de Pays Place de la mairie Mialet

Mialet

Marché des Producteurs de Pays

Place de la mairie Lieu-dit Le Bourg Mialet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Marché de producteurs avec restauration sur place et animation musicale.

Marché de producteurs avec restauration sur place et animation musicale. .

Place de la mairie Lieu-dit Le Bourg Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 80 28 52

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English : Marché des Producteurs de Pays

Farmers’ market with on-site catering and musical entertainment.

L’événement Marché des Producteurs de Pays Mialet a été mis à jour le 2026-04-10 par Isle-Auvézère