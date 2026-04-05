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Marché des Producteurs de Pays Place de la mairie Mialet

Marché des Producteurs de Pays Place de la mairie Mialet

Marché des Producteurs de Pays Place de la mairie Mialet vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : Lieu-dit Le Bourg

Ville : 24450 Mialet

Département : Dordogne

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Mialet

Marché des Producteurs de Pays

Place de la mairie Lieu-dit Le Bourg Mialet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Marché de producteurs avec restauration sur place et animation musicale.
Marché de producteurs avec restauration sur place et animation musicale.   .

Place de la mairie Lieu-dit Le Bourg Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 80 28 52 

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English : Marché des Producteurs de Pays

Farmers’ market with on-site catering and musical entertainment.

L’événement Marché des Producteurs de Pays Mialet a été mis à jour le 2026-04-10 par Isle-Auvézère

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