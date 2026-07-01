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Concert de musiques américaines, Temple de Mialet, Mialet

jeudi 6 août 2026 · Temple de Mialet · Mialet

Concert de musiques américaines, Temple de Mialet, Mialet

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Temple de Mialet
Adresse
17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet
Ville
30140 Mialet
Département
Gard
Tarif
Prix libre

Concert de musiques américaines Jeudi 6 août, 20h30 Temple de Mialet Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T20:30:00+02:00 – 2026-08-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T20:30:00+02:00 – 2026-08-06T22:00:00+02:00

Temple de Mialet 17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lasauqueronde@free.fr »}]
Marie Clément (chant, guitare, dulcimer) et Simon Laurent (chant, banjo, mandoline) mettent à l’honneur une musique de tradition anglo-irlandaise, aux influences blues.

À voir aussi à Mialet (Gard)