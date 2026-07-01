Concert de musiques américaines, Temple de Mialet, Mialet

Informations pratiques

Concert de musiques américaines Jeudi 6 août, 20h30 Temple de Mialet Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T20:30:00+02:00 – 2026-08-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T20:30:00+02:00 – 2026-08-06T22:00:00+02:00

Temple de Mialet 17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lasauqueronde@free.fr »}]

Marie Clément (chant, guitare, dulcimer) et Simon Laurent (chant, banjo, mandoline) mettent à l’honneur une musique de tradition anglo-irlandaise, aux influences blues.