Ces protestantes qui ont fait l’Histoire. Portraits au fil des siècles. Musée du Désert Mialet

Informations pratiques

Mialet

Ces protestantes qui ont fait l’Histoire. Portraits au fil des siècles.

Musée du Désert Mas Soubeyran Mialet Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Par Valérie Duval Poujol, docteure en Histoire des religions et en Théologie, vice-présidente de la Fédération protestante de France, ambassadrice pour la lutte contre les violences faites aux femmes, autrice de plusieurs ouvrages.

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Musée du Désert Mas Soubeyran Mialet 30140 Gard Occitanie +33 4 66 85 02 72 musee@museedudesert.com

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English :

By Valérie Duval Poujol, Ph.D. in the History of Religions and Theology, vice president of the Protestant Federation of France, ambassador for the fight against violence against women, and author of several books.

L’événement Ces protestantes qui ont fait l’Histoire. Portraits au fil des siècles. Mialet a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme