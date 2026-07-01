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Concert : “Les canons du Mazel”, Temple de Mialet, Mialet

jeudi 20 août 2026 · Temple de Mialet · Mialet

Concert : “Les canons du Mazel”, Temple de Mialet, Mialet

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Temple de Mialet
Adresse
17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet
Ville
30140 Mialet
Département
Gard
Tarif
Prix libre

Concert : “Les canons du Mazel” Jeudi 20 août, 20h30 Temple de Mialet Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T20:30:00+02:00 – 2026-08-20T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T20:30:00+02:00 – 2026-08-20T21:30:00+02:00

Temple de Mialet 17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lasauqueronde@free.fr »}]
Octuor a cappella avec des membres du Chœur national des jeunes.

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