AGENDA · Mialet
Concert : l’œuvre de Bach, Grotte de Trabuc, Mialet
vendredi 21 août 2026 · Grotte de Trabuc · Mialet
Informations pratiques
Concert : l’œuvre de Bach Vendredi 21 août, 19h30 Grotte de Trabuc Gard
20€, 15€, 5€ – de 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T19:30:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T19:30:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00
Grotte de Trabuc 2316 route des grottes de Trabuc, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://vivaltoencevennes.jimdofree.com »}]
Extraits des Suites et Partita BWV 1007-1012 et BWV 1001-1006.
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