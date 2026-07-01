Concert : l’œuvre de Bach, Grotte de Trabuc, Mialet

Informations pratiques

Concert : l’œuvre de Bach Vendredi 21 août, 19h30 Grotte de Trabuc Gard

20€, 15€, 5€ – de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T19:30:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T19:30:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00

Grotte de Trabuc 2316 route des grottes de Trabuc, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://vivaltoencevennes.jimdofree.com »}]

Extraits des Suites et Partita BWV 1007-1012 et BWV 1001-1006.