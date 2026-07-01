UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mialet

Concert : l’œuvre de Bach, Grotte de Trabuc, Mialet

vendredi 21 août 2026 · Grotte de Trabuc · Mialet

Concert : l’œuvre de Bach, Grotte de Trabuc, Mialet

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Grotte de Trabuc
Adresse
2316 route des grottes de Trabuc, 30140 Mialet
Ville
30140 Mialet
Département
Gard
Tarif
20€, 15€, 5€ - de 15 ans

Concert : l’œuvre de Bach Vendredi 21 août, 19h30 Grotte de Trabuc Gard

20€, 15€, 5€ – de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T19:30:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T19:30:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00

Grotte de Trabuc 2316 route des grottes de Trabuc, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://vivaltoencevennes.jimdofree.com »}]
Extraits des Suites et Partita BWV 1007-1012 et BWV 1001-1006.

À voir aussi à Mialet (Gard)