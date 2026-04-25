Mialet

Fête de l’Alto 14ème édition 2026 Grotte de Trabuc

Mialet Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Fête de l’Alto, un festival de concerts en itinérances dans différentes communes des Cévennes. Les concerts & classes de maîtres auront lieu cette année à Lasalle, Saumane, St Christol les Alès et Mialet dans la Grotte de Trabuc.

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Mialet 30140 Gard Occitanie +33 6 76 21 32 20 mhb.vivalto30@orange.fr

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English :

Fête de l’Alto, an itinerant festival of concerts in various towns in the Cévennes. This year, concerts and master classes will be held in Lasalle, Saumane, St Christol les Alès and Mialet in the Grotte de Trabuc.

L’événement Fête de l’Alto 14ème édition 2026 Grotte de Trabuc Mialet a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes