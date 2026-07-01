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Concert du chœur Guillaume, Temple de Mialet, Mialet

lundi 24 août 2026 · Temple de Mialet · Mialet

Concert du chœur Guillaume, Temple de Mialet, Mialet

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
Temple de Mialet
Adresse
17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet
Ville
30140 Mialet
Département
Gard
Tarif
Prix libre

Concert du chœur Guillaume Lundi 24 août, 20h30 Temple de Mialet Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T20:30:00+02:00 – 2026-08-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-24T20:30:00+02:00 – 2026-08-24T21:30:00+02:00

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Entre Moyen-Âge et Renaissance.

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