AGENDA · Mialet
Concert du chœur Guillaume, Temple de Mialet, Mialet
lundi 24 août 2026 · Temple de Mialet · Mialet
Informations pratiques
Concert du chœur Guillaume Lundi 24 août, 20h30 Temple de Mialet Gard
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T20:30:00+02:00 – 2026-08-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-24T20:30:00+02:00 – 2026-08-24T21:30:00+02:00
Temple de Mialet 17 avenue Jacques Bernard, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lasauqueronde@free.fr »}]
Entre Moyen-Âge et Renaissance.
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